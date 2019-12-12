Центр молодежного и инновационного творчества открылся в Солнечногорске. Он стал 17-м в Подмосковье

Центр молодежного и инновационного творчества «Эврика» начал работу в подмосковном Солнечногорске. Новый ЦМИТ стал 17-м по счету центром в Московской области.

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Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, ЦМИТ был создан при поддержке регионального бюджета.

«Инвестор стал победителем конкурса и получил субсидию на компенсацию части понесенных затрат на оснащение и оборудование ЦМИТ в Солнечногорске. Максимальная сумма компенсации по данной программе составляет семь миллионов рублей», — отметил Хромов.

Источник фото: телеканал «360»

Он также добавил, что аналогичную поддержку получили в этом году еще три проекта создания ЦМИТов — в Электрогорске, Орехово-Зуеве и Ступине. Общий объем средств, выделенных из бюджета Московской области в 2019 году на субсидирование этих проектов, составит 28 миллионов рублей.

Среди основных направлений деятельности центра молодежного и инновационного творчества робототехника, разработка игр, программирование и системное администрирование, моделирование макетирование и дизайн, а также профориентация детей и молодежи через практические занятия.

В регионе созданы еще 16 ЦМИТов целях развития инженерного мышления среди детей и молодежи, которые в дальнейшем смогут высококвалифицированными специалистами в инженерно-промышленном секторе экономики Подмосковья. Центры молодежного и инновационного творчества работают в Дубне, Дмитрове, Жуковском, Протвине, Пущине, Одинцове, Балашихе, Фрязине, Красногорске, Люберцах, Химках, Сергиевом Посаде, Котельниках, Подольске, Орехово-Зуеве и Электростали.