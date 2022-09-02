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02 сентября 2022, 17:15

Центр молодежи запланировали открыть в Химках

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Основные направления работы с молодежью обсудили в Химках на общегородском собрании под руководством главы Дмитрия Волошина. Он сообщил, что в округе планируют создать Центр молодежи.

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Дмитрий Волошин подчеркнул, что важно уделять внимание развитию волонтерского движения и предложил организовать ежегодную премию «Волонтеры Х». Также для вовлечения новых участников в волонтерское движение и расширение возрастных границ планируется создать направления «Серебряное волонтерство» и «Волонтеры крупных предприятий».

«Волонтеры, которые работают на территории города, — это настоящие патриоты нашего государства, те, кто на безвозмездной основе круглосуточно и круглогодично проводит огромную работу. Хвала им и почет. Волонтерство может быть представлено в разных ипостасях. И помощь может быть разной, главное, чтобы было желание», — сказал Дмитрий Волошин.

Также в округе планируется создать Центр молодежи. Это будет место притяжения с современными и функциональными пространствами. Здесь для молодых людей организуют различные форматы интеллектуального и творческого досуга.

На совещании рассказали, что в Химках будут продолжать открывать арт-пространства, где на базе студий, мастерских и образовательных площадок можно будет проводить выставки, мастер-классы, лекции и тематические встречи. Подобные территории появятся в парке имени Л. Н. Толстого после реконструкции.

Также в Химках планируется создавать уникальные молодежные мероприятия под брендом города — это позволит не только привлекать ребят к общественной жизни округа, но и оказывать поддержку талантам. Примерами таких мероприятий являются «Химкинский хакатон» и конкурсы красоты «Мистер Химки» и «Мисс Химки».

Молодые химчане смогут принять участие в мероприятиях арт-кластера «Таврида» в составе делегации Московской области, сообщили в ходе встречи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил первых студентов нового медицинского вуза при МГИМО в Подмосковье.

Химки

Молодежь

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