Подмосковье 02 августа 2023, 11:12 Центр «Мой бизнес» поможет самозанятым пройти переподготовку в Подмосковье Unsplash

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Подмосковным самозанятым и предпринимателям помогут пройти переподготовку на условиях софинансирования. Региональный центр «Мой бизнес» оплатит до 70% затрат на обучение.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья уточнили, что сумма компенсации может быть не более 100 тысяч рублей. Пройти переподготовку на условиях софинансирования можно в одном из образовательных центров, которые можно найти по ссылке. Если в списке нет нужного учреждения, можно проконсультироваться со специалистами центра «Мой бизнес», оставив заявку на инвестиционном портале Московской области. Подробнее с условиями программы для самозанятых можно ознакомиться по ссылке, для сотрудников МСП — здесь.

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Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Московской области достигла 24,8%, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что важная задача — создавать все условия для комфортной работы предпринимателей во всех сферах.