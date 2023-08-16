Подмосковье 16 августа 2023, 14:27 Центр «Мой бизнес» поможет предпринимателям Подмосковья в вопросах об оплате деклараций Unsplash

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Подмосковные предприниматели могут подать заявки в центр «Мой бизнес», чтобы получить помощь в сертификации и декларировании продукции для производственных и сельскохозяйственных компаний. Подать обращение можно на региональном портале.

Представителям не только помогут получить разрешительную документацию, но и окажут содействие в разработке технических условий, проведении лабораторных испытаний, регистрации деклараций и сертификатов соответствия.

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Для представителей малого и среднего бизнеса, зарегистрированных более одного года, за счет бюджета центра «Мой бизнес» финансируется до 50% стоимости работ, но не более 200 тысяч рублей. Для субъектов, зарегистрированных менее одного года, — 70% стоимости работ.

Ознакомиться с полным списком услуг можно на Инвестиционном портале Московской области.

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