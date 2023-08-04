Подмосковье 04 августа 2023, 11:38 Центр «Мой бизнес» поможет предпринимателям Подмосковья развивать франшизы

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Предприниматели из Подмосковья могут получить услугу по разработке франшизы на условиях софинансирования при поддержке центра «Мой бизнес». Она доступна для всех бизнесменов, зарегистрированных в регионе.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, поддержку оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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Франшиза — это упакованный бизнес, в который включены концепции идеи, а также брендбук, описывающий стандарты визуального стиля компании и юридические документы. При поддержке центра «Мой бизнес» предприниматели могут получить разработанную франшизу и успешно развивать ее. Сумма софинансирования составляет не более 70% от стоимости услуги, не более 300 тысяч рублей.

Подробнее о мере поддержки можно узнать на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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