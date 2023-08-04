04 августа 2023, 11:38
Центр «Мой бизнес» поможет предпринимателям Подмосковья развивать франшизы
Предприниматели из Подмосковья могут получить услугу по разработке франшизы на условиях софинансирования при поддержке центра «Мой бизнес». Она доступна для всех бизнесменов, зарегистрированных в регионе.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, поддержку оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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Франшиза — это упакованный бизнес, в который включены концепции идеи, а также брендбук, описывающий стандарты визуального стиля компании и юридические документы. При поддержке центра «Мой бизнес» предприниматели могут получить разработанную франшизу и успешно развивать ее. Сумма софинансирования составляет не более 70% от стоимости услуги, не более 300 тысяч рублей.
Подробнее о мере поддержки можно узнать на инвестиционном портале Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.
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