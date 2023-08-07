Подмосковье 07 августа 2023, 13:05 Центр «Мой бизнес» поможет подмосковным производителям найти рынки сбыта Unsplash

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Подмосковным предпринимателям помогут выйти на рынки сбыта на условиях софинансирования. Поддержку производителям окажет центр «Мой бизнес» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

С помощью опции «Разработка программ модернизации / технического перевооружения» центр может оплатить до 85% от стоимости услуг, но не более 425 тысяч рублей. В услугу входит маркетинговое исследование рынка, поиск потенциальных заказчиков, организация переговоров и другое.

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Всю интересующую информацию можно уточнить по номеру горячей линии 0150 или по телефону: 8 (499) 645-64-00 с добавочным 142 или 130.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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