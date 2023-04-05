Подмосковье 05 апреля 2023, 12:28 Центр «Мой бизнес» Подмосковья запустил новую онлайн-услугу по поиску сотрудников Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Подмосковный центр «Мой бизнес» и центр профессиональной подготовки (ЦОПП) Московской области заключили соглашение о сотрудничестве. Работы ведутся по федеральному проекту «Содействие занятости» и нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Соглашение предусматривает организацию совместных мероприятий для граждан, планирующих открыть бизнес, а также для начинающих предпринимателей и самозанятых.

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Кроме того, для предпринимателей появилась новая услуга — бесплатное размещение объявления о поиске сотрудников в Telegram-канале колледжей Подмосковья, а также на Цифровой платформе. Для этого работодателю необходимо обратиться в ЦОПП по электронной почте partners@coppmo.ru и направить описание вакансии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину о развитии экономики. Он рассказал, что в этом очень помогает программа импортозамещения, а также меры поддержки, принятые правительством страны.

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