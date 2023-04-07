Подмосковье 07 апреля 2023, 17:41 Центр «Мой Бизнес» оказал услуги предпринимателям Подмосковья более 260 тысяч раз за четыре года

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В Московской области проходит третий Всероссийский Форум инфраструктуры поддержки МСП. Во второй день мероприятия обсудили, как обеспечить бизнесу рост, а государству — максимальный эффект от предпринимательской инициативы. Дискуссию открыл министр экономического развития России Максим Решетников.

«Важно на местах активнее информировать предпринимателей о мерах поддержки, предлагать нужные им решения и вовремя реагировать на запросы», — подчеркнул министр.

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Он также отметил важность финансовой поддержки государства в развитии инициатив бизнеса. Чтобы программа стала более адресной, была проведена ее донастройка. Так, был ограничен доступ к поддержке предприятиям, аффилированным с крупными холдингами.

Московскую область на Форуме представляет заместитель председателя правительства региона, министр инвестиций Екатерина Зиновьева. Она рассказала, как проходит работа с представителями МСП в Подмосковье.

«Одним из инструментов поддержки предпринимателей в Московской области является центр „Мой бизнес“, созданный в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство“. За четыре года работы специалисты центра оказали предпринимателям и физлицам региона более 263 тысяч услуг», — заявила Зиновьева.

Сейчас все услуги центов предоставляются предпринимателям в электронном виде через портал госуслуг. Также обращения поступают в ЦУР «Бизнес». Заявления предпринимателей попадают в единую систему, где за каждым профильным ведомством и администрацией округа закреплены ответственные лица, контролирующие сроки и качество отработки обращений.

«Новая система отработки позволила увеличить количество обращений бизнеса в 1,5 раза. С начала года в единую систему ЦУР „Бизнес“ поступило 2373 вопроса, 2212 из них уже отработано, предприниматели получили консультационную поддержку и содействие в решении проблемных вопросов», — отметил министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главной задачей властей адаптацию экономики к вызовам.

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