Центр микрохирургии глаза открылся в Химках. Он уникален для Подмосковья

Центр офтальмологии и микрохирургии глаза появился в Химках. В клинике доступны все виды профильных услуг. Можно сделать операции по коррекции зрения, замене хрусталика. Есть лечение катаракты и глаукомы. Внутри установили новейшую технику.

Например, эксимерный лазер корректирует рефракционные нарушения — он убирает близорукость и дальнозоркость, а фемтосекундный разрезает ткани роговицы по уже заданным параметрам.

«Почему мы выбрали эту точку? Для удобства пациентов, ведь можно наземным транспортом добираться, воздушным. Мы рассчитываем на то, чтобы пациенты могли приехать со всей России и со всего мира — у нас рядом здесь международный аэропорт Шереметьево», — объяснил генеральный директор сети медицинских центров YourMed Назир Сархадов.

Здесь не только лечат, но и учат. Вскоре в центре запускают образовательные курсы. За месяц слушатели подробно узнают все о технологии лазерной коррекции на разных аппаратах.

«Здесь мы собрали оборудование экспертного уровня самых лучших производителей. По сути, для Подмосковья клиника является действительно уникальным учреждением, в котором есть те технологии, которых, кроме как у нас, нигде в регионе нет», — сообщила руководитель федерального центра YourMed Наталия Майчук.

Например, лазерную коррекцию зрения по технологии clear выполняют только в этом центре в Подмосковье.

Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным семьям здесь положены льготы. Клиника работает ежедневно и без выходных.