22 января 2023, 18:27
Центр мемориальных услуг Подмосковья провел более 50 тысяч консультаций в 2022 году
В Московской области Центр мемориальных услуг принял более 46 тысяч звонков в 2022 году. Жителей ежедневно консультировали по телефону круглосуточной горячей линии, а также во время выездных мероприятий в МФЦ и на кладбищах.
В 2022 году специалисты учреждения посетили 56 городских округа Подмосковья, где провели более четырех тысяч консультаций в 97 территориальных отделениях МФЦ.
Реклама
Как напомнили в Центре мемориальных услуг, основной задачей учреждения является помощь тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, связанной с потерей близкого человека. Специалисты помогают получить жителям полную и достоверную информацию обо всех аспектах ритуальной сферы. За бесплатными консультациями можно обратиться в режиме 24/7 по номеру +7 (498) 568-99-99, всю интересующую информацию можно уточнить на сайте учреждения.
Реклама
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
МФЦ
Реклама
Реклама