Подмосковье 27 ноября 2023, 15:57 Центр медицины катастроф и «Мособлпожспас» оказали экстренную помощь сбитому электричкой мужчине в Подольске ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники 258-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли врачам центра медицины катастроф транспортировать мужчину в Подольске. Местного жителя сбила электричка.

В экстренные службы позвонил товарищ пострадавшего. Несчастный случай произошел за автомобильным мостом на перегоне между станциями Силикатная и Подольск.

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«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы закрепили мужчину на жестких носилках, аккуратно под контролем медиков транспортировали его к машине скорой помощи», — рассказал начальник ПСЧ-258 Андрей Роман.

Врачи доставили мужчину с подозрением на травмы внутренних органов и опорно-двигательного аппарата в Подольскую областную клиническую больницу.

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