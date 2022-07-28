Центр «Мама и малыш» в Химках предложил новый подход к родам

Год назад поликлиника приобрела специализацию, переехала в новое красивое здание и укомплектовалась десятком специалистов разных направлений. Центр «Мама и малыш» в Химках подводит итоги работы за 12 месяцев.

«Мама и малыш» — это отдельное здание в Химках, в котором работают женская консультация и другие узкопрофильные врачи. Теперь женщинам не нужно бегать по разным учреждениям, от терапевта здесь можно сразу же пойти и сдать анализы, поставить капельницу или посетить офтальмолога.

«У некоторых беременных есть проблема со зрением и для того, чтобы нам определиться, в каком перинатальном центре она должна рожать, первичный осмотр окулиста должен быть здесь», — говорит врач акушер-гинеколог ГАУЗ МО «Химкинская ОБ» Олеся Трутько.

С января в обязательный список врачей для беременных включена психологическая помощь. Изменений масса. Вот и Ольга Осипова, которая уже была пациенткой химкинской больницы 4,5 года назад, отметила разницу.

«Стало удобно, что можно сдать анализы прямо тут и не ездить куда-то. Нравятся широкие коридоры, а не как раньше, когда со всеми сталкиваешься. Мелочи, да, но разница ощутимая», — говорит будущая мама. Рожать она планирует тут же.

Однако плотный врачебный надзор и бытовые удобства — это не все, чем может похвастаться поликлиника. Школа мам притягивает сюда беременных, как магнитом. Десятки женщин еженедельно собираются, чтобы подчерпнуть нужные знания и поддержать друг друга.

Когда-то все начиналось с небольшого курса по правилам грудного вскармливания, но в какой-то момент вопросов от пациенток стало так много, что курс пришлось переориентировать в целую школу.

«Самый частый запрос — это уход за малышом. Как купать, как пеленать, как обрабатывать кожу. Затем идем на питание, объясняем, что можно помимо грудного молока. И очень частый вопрос — это вакцинация», — рассказывает врач педиатр ГАУЗ МО «Химкинская ОБ» Яна Оробинская.

Все ответы в школе можно получить напрямую от врачей, минуя интернет, бабушек и родственников с их экспериментами и сомнительным опытом. Такой комплексный поход уже позволил облегчить жизнь тысячам семей и поток продолжает расти.

Сейчас в поликлинике ежедневно работают 12 акушеров-гинекологов в две смены. В день тут принимают около 350 женщин. Всего же на учете около полутора тысяч беременных и их количество растет в два раза быстрее, чем в прошлые годы.