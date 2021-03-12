Центр лечения суставов открылся в Красногорском округе

В Отрадном Красногорского округа открылся Центр хирургии тазобедренного сустава. Специалисты медучреждения творят чудеса и ставят на ноги людей из инвалидных колясок. Все подробности узнавал корреспондент «360».

Сейчас Лилит Зейналян идет по коридору чуть ли не вприпрыжку, а еще полгода назад все было по-другому.

«Летящей походкой сейчас хожу. А как было — ни посидеть, ни встать. В последнее время без помощи не могла даже с дивана вставать», — рассказывает Лилит Зейналян.

Лилит поставили диагноз — коксартроз тазобедренного сустава 3-й степени. Нужна была серьезная операция в несколько этапов. Женщина очень боялась и все оттягивала момент. А когда все-таки решилась, была поражена тем, как быстро встала на ноги.

В Центре хирургии тазобедренного сустава Лилит сделали операцию с минимальным хирургическим вмешательством. На теле пациентки остался лишь один небольшой шов.

«Это современная методика, через прямой передний доступ, по передней поверхности бедра мы меняем сустав. И с разведением мышц мы полностью меняем его на искусственный. Мы не отрезаем мышцы и сухожилия, то есть человек на следующий день может встать и начать активизацию», — рассказал руководитель Центра хирургии тазобедренного сустава ГК «Медси» Иван Еремин.

Это уникальная технология, которая в России используется пока только здесь. Из-за сниженного травматизма восстановление происходит в несколько раз быстрее.

После операции реабилитация проходит в специально оборудованных залах под руководством специалистов.

Центр лечения тазобедренного сустава на базе клинической больницы «Медси» в Отрадном открылся всего неделю назад. И врачи действительно творят чудеса. Людей буквально ставят на ноги из инвалидных колясок. Кстати, операции проводят по полису ОМС. Здесь же работают и специалисты спинальной хирургии, они приводят в порядок позвоночник, на проблемы с которым жалуются в последнее время не только пожилые пациенты.