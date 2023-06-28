Подмосковье 28 июня 2023, 11:15 Центр лечения пациентов с почечной недостаточностью открылся в Наро-Фоминске

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Новый гемодиализный центр открылся в Наро-Фоминске. Там смогут проходить лечение около 150 пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Тем, кто болен хронической почечной недостаточностью, необходима процедура под названием гемодиализ — очистка крови от продуктов обмена, токсических веществ, избытков воды и ионов натрия, профилактики образования тромбов. В новом центре установлено 10 японских аппаратов и система водоподготовки российского производства.

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«Пациентов сейчас 50 человек, центр может принимать в три раза больше. Принимаем пациентов и из других регионов. Это могут быть и люди из Москвы, приезжающие на дачи, туристы, кто угодно. Все проводится бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования для каждого пациента», — рассказал директор сети диализных центров «Нефролайн» Московской области Владимир Корнилов.

Проводится гемодиализ с применением специальной аппаратуры, которая называется — «искусственная почка». Теперь эта процедура для жителей городского округа в шаговой доступности.

«Такой гемодиализный центр у нас открывается впервые, <…> хотя разговор о создании такого центра у нас идет в течение 10 лет. Были определенные проблемы, когда „Нефролайн“ сразу не мог открыться здесь и построить центр. Но они открыли на приспособленной базе девять аппаратов, и часть пациентов получала процедуру немного в других условиях. Сейчас все отвечает стандартным требованиям, которые должны быть в центре», — отметила заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова.

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