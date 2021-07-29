Центр культуры и творчества отремонтируют в Волоколамске

В Волоколамском округе отремонтируют центр культуры и творчества «Родники». Работы проведут благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и областного правительства в рамках государственной программы «Культура Подмосковья».

«Вместе с проектировщиками мы активно работали в разработке того или иного мероприятия в ходе капитального ремонта. Это и мебель, и техническое переоснащение. Мы досконально совместно все изучали и проходили кропотливую работу при подготовке проектно-сметной документации, которая прошла экспертизу на всех уровнях. И сегодня мы уже приступили к капремонту нашего храма искусств», — рассказал Сергей Широков, директор ЦКиТ «Родники».

Предыдущий ремонт здания проводился практически 20 лет назад. В рамках капитального ремонта укрепят фундамент, заменят кровлю, обновят архитектурный облик здания, заменят все инженерные коммуникации. Уже завершили внутреннюю перепланировку, закупили современное оборудование. Ход ремонтных работ находится на особом контроле у главы Волоколамского округа Михаила Сылки.

«Планируем, что следующей осенью мы будем в уютном красивом изменившемся здании нашего центрального дома культуры городского округа», — отметил Михаил Сылка.

Уже весной 2022 года все внутренние работы планируется закончить, чтобы творческие коллективы смогли вернуться в родные стены как можно раньше. После этого начнутся работы по благоустройству прилегающей территории.