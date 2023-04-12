Подмосковье 12 апреля 2023, 15:22 Центр культуры и досуга «Заря» отремонтируют в Балашихе к 2024 году

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Конкурс на проектирование и капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря» объявили в Подмосковье. Об этом сообщила министр по конкурентной политике Елена Волкова.

Информацию о лоте представили в Единой информационной системе в сфере закупок, а также на портале ЕАСУЗ.

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Подрядчику нужно будет выполнить ремонт двухэтажного здания, расположенного в Балашихе, на улице Ленина. Центр «Заря» основан в 2012 году и нуждается в обновлении.

Работы проведут в рамках программы «Культура и туризм Подмосковья». Завершить капитальный ремонт центра «Заря» планируется в 2024 году.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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