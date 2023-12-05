Подмосковье 05 декабря 2023, 08:27 Центр культурного развития «Синьковский» в Дмитровском округе отпраздновал 60-летие Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Центр культурного развития «Синьковский» отметил 60-летний юбилей. К празднику приурочили концерт «Источник талантов», собравший лучшие хореографические и вокальные номера творческих коллективов Дмитровского округа.

Дом культуры в поселке Новосиньково открыли в 1963 году. К юбилею учреждения начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского округа Ирина Костышина вручила благодарственные письма шести коллективам, проработавшим в доме культуры более 10 лет.

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«За свою долгую историю Центр культурного развития „Синьковский“ прошел через множество преобразований и изменений, но одно осталось неизменным — его дух творчества и гостеприимства. Здесь каждый может найти занятие по душе, будь то занятия танцами, музыкой, рисованием или актерским мастерством. Пусть юбилей станет новым этапом в развитии и укреплении вашей культурной жизни!» — отметила Ирина Костышина.

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