Подмосковье 19 января 2023, 20:03 Центр культурного развития построят в Раменском в 2023 году

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В поселке Дубовая роща Раменского округа ведется строительство Центра культурного развития. Его планируют открыть в этом году, рассказали в Минкультуры и туризма Подмосковья.

Строительство осуществляют в рамках президентского проекта «Культура». На эти цели выделено более 300 миллионов рублей из средств федерального, областного и регионального бюджетов, уточнили в пресс-службе.

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Общая площадь центра составит почти 1,5 тысячи квадратных метров. Здесь появятся классы для занятий хореографией и изобразительным искусством, школа игры на гитаре, собственный концертный зал на 200 мест.

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Также в центре будет работать филиал Удельнинской музыкальной школы. Она уже имеет два филиала в Раменском округе — в поселке Родники и селе Константиново.

Территорию вокруг нового культурного центра благоустроят, здесь оборудуют детскую и спортивную площадки, появится большая парковка для автомобилей.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву рассказали об открытии детской площадки на месте снесенного самостроя в Клину.

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