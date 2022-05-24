Центр культурного развития построят в поселке Дубовая Роща Раменского округа

В поселке Дубовая Роща полным ходом идет строительство Центра культурного развития. Появления места, где жители могли бы организовать свой досуг, здесь ждали давно. Срок сдачи объекта — начало 2023 года, но строители торопятся и идут с опережением графика.

Источник фото: телеканал «360»

«Работы идут планово. Я уверен, что это здание Дома культуры „Сафоново“, которое так ждут жители, мы откроем в 2022 году», — сказал глава Раменского округа Виктор Неволин.

Источник фото: телеканал «360»

Центр культурного развития расположится на площади 1400 квадратных метров. Здесь появятся концертный зал, рассчитанный на 200 зрителей, универсальные помещения для кружков и творческих студий, библиотека и филиал музыкальной школы. На прилегающей территории будут расположены две площадки — детская и спортивная, а еще парковка для автомобилей и велосипедов.

Источник фото: телеканал «360»

Центр строится в рамках государственной программы и финансируется из бюджета трех уровней — федерального, регионального и муниципального. А как он будет называться — решат жители. В ближайшее время будет объявлен конкурс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закладке новых образовательных центров — в строительство школ и детских садов в 2022 году вложат более 22 миллиардов рублей.