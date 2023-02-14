Подмосковье 14 февраля 2023, 21:44 Центр культурного развития откроют в Раменском во втором квартале 2023 года

Читать 360tv в

В поселении Сафоновское Раменского округа в 2023 году откроют Центр культурного развития, который возводят в рамках президентского проекта «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.

Реклама

В двухэтажном здании площадью 1,4 тысячи квадратных метров будут размещены помещения для занятий, в том числе вокалом и хореографией, зрительный зал на 200 мест, библиотека и филиал музыкальной школы.

Строительство здания завершено почти на 90%, продолжаются отделочные работы и монтаж инженерных сетей, уточнили в пресс-службе. Объект планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2023 года.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что школу и детский сад в Павшинской Пойме достроят к осени 2024 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».