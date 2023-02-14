14 февраля 2023, 21:44
Центр культурного развития откроют в Раменском во втором квартале 2023 года
В поселении Сафоновское Раменского округа в 2023 году откроют Центр культурного развития, который возводят в рамках президентского проекта «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.
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В двухэтажном здании площадью 1,4 тысячи квадратных метров будут размещены помещения для занятий, в том числе вокалом и хореографией, зрительный зал на 200 мест, библиотека и филиал музыкальной школы.
Строительство здания завершено почти на 90%, продолжаются отделочные работы и монтаж инженерных сетей, уточнили в пресс-службе. Объект планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2023 года.
Ранее губернатор Воробьев сообщил, что школу и детский сад в Павшинской Пойме достроят к осени 2024 года.
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Строительство
Раменское
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