Подмосковье 16 апреля 2024, 21:45 Центр крови Подмосковья выпустил книгу донора Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"

Читать 360tv в

Центр крови Подмосковья выпустил онлайн-книгу донора. Читатели смогут не только узнать о процедуре донации, но и задуматься о важности своевременной помощи тем, кто попал в беду.

По словам начальника отдела по связям с общественностью Центра крови Подмосковья Елены Денисовой, книга «Донорство в крови» станет для многих людей шансом на спасение, ведь она не оставит равнодушным никого.

Реклама

«Онлайн-донор — это сборник публикаций, где мы собрали все самое интересное. Для тех, кто готов помочь, она — путеводитель в мир донорства. Эта книга несет свет и надежду, преображая каждого читателя в героя, спасающего жизни», — рассказала Денисова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».