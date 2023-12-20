Подмосковье 20 декабря 2023, 15:29 Центр космических разработок построили в Королеве ЦНИИМаш - центр управления полетами / Главгосстройнадзор МО

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Разрешение на ввод нового отраслевого технопарка получил Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Объект построили в Королеве.

Главгосстройнадзор Подмосковья уточнил, что площадь нового технопарка составляет более 15 тысяч квадратных метров. Здесь будут работать до 80 средних и малых инновационных компаний, реализующих проекты космической отрасли.

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ЦНИИмаш занимает ведущее положение в космической инфраструктуре России. В его состав входит Центр управления полетами, обеспечивающий полеты российского сегмента МКС и космических кораблей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

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