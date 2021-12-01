Центр юридической помощи бизнесу начал работать в Московской области

В Одинцовском округе на заседании центра общественных процедур «Бизнес без коррупции» рассмотрели дела бизнесменов. Они обратились в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей за юридической помощью. У одних уголовные дела в отношении их бизнеса длятся уже несколько лет, а решения все нет. У других, наоборот, закрылись, хотя заявители таким исходом остались не удовлетворены.

«Зашел в тупик. Какое-то круговое бездействие следственных органов и надзорных, и я не знаю, как быть. Обратился к уполномоченному в аппарат. Экспертный совет — уважаемые люди. И я хочу заручиться их какой-то поддержкой», — сказал предприниматель Андрей Куцериб.

Источник фото: телеканал «360»

Члены ЦОПа рассматривают дело и при необходимости запрашивают дополнительную информацию в прокуратуре. После чего дают экспертное заключение. Основная задача организации — дать пошаговую инструкцию предпринимателю и его адвокату: куда и с какими запросами еще можно и нужно обратиться, чтобы решить свою проблему или добиться пересмотра решения суда.

«Центр общественных процедур — это консультативный орган, который выражает мнение ученых, практиков, уважаемых специалистов своей отрасли: есть ли здесь перевод гражданско-правовых отношений в уголовную плоскость, рейдерство и иные коррупционные составляющие», — отметил председатель ЦОП «Бизнес против коррупции» в Московской области Лев Лялин.

Источник фото: телеканал «360»

Действующие адвокаты и юристы работают на безвозмездной основе. Среди них — специалисты гражданского и уголовного права, члены международных академий, авторы учебников по криминалистике. Такой центр юридической помощи бизнесу в Московской области появился в этом году. Раньше предприниматели Подмосковья обращались в аналогичный федеральный центр.