Центр гражданской защиты в Щелкове отметил 15-летие вместе с корги

На вооружении щелковских спасателей сейчас есть вся необходимая техника. Расширился и штат сотрудников — до 88 человек. Но незаменимым членом команды остается корги Маруся. Ведь главный ее вклад, по мнению хозяев, в том, что она делает людей добрее.

У девочки Насти сбылась мечта: ей подарили корги. Благодаря отряду спасателей у нее появился лучший друг Лелик.

«Чудесный пес. Он всегда милый. Всегда [рад] поиграть, игривый. Всегда всех оближет с радостью», — рассказала девочка.

Корги Лелик неслучайно появился у Насти. Девочка давно наблюдала за жизнью внештатного сотрудника Центра гражданской защиты в Щелкове корги Маруси. Сегодня Маруся тоже принимает участие в праздновании 15-летия спасательного отряда.

Один из самых почетных гостей — единственный в России корги-полицейский из Нижнего Новгорода по кличке Рыжий. Пес специализируется на поиске наркотиков. И за годы службы он не раз помогал найти крупные партии.

«Ему сейчас 11 лет. Более семи лет он служил в ОВД. Это единственная порода корги, которая служила именно в российской полиции. Он служил в Нижнем Новгороде, в транспортной полиции», — рассказала Наталья Комарова, сопровождающая Рыжего.

В практике спасателя иногда бывает так, что только собаки могут отыскать попавшего в беду. А корги еще и незаменимый член команды по профилактике безопасности. Спасатели говорят, что дети лучше усваивают информацию, когда вместе с ними приходит Маруся. Школьники посвящают ей рисунки и лайкают в соцсетях.

Директор Центра гражданской защиты городского округа Щелково Леонид Киселев отметил, что работа спасателей недооценена, о ней мало говорят, поэтому важно уделять больше внимания людям, которые спасают жизни. А Маруся помогает это сделать интересно.

«К сожалению, <...> для тех людей, которые каждый день рискуют своей жизнью, мало сделано. И то, что мы делаем с Марусей, то, что мы рассказываем, то, что Маруся в своем аккаунте рассказывает людям, — это очень важно и нужно. Это высоко оценили и руководство МЧС, и те люди, которые несут эту службу. Потому что надо говорить о своих героях», — сказал Леонид Киселев.