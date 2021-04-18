Центр гражданской защиты населения в Щелкове рассказал о работе спасателей

День открытых дверей Центра гражданской защиты населения прошел в Щелкове. Местным жителям рассказали о работе спасателей.

Внештатный сотрудник центра — корги Маруся. Собака специально проходила обучение, поэтому умеет находить людей под завалами и носить с собой специальное оборудование для спасения человека на воде.

«Отзывчивая, добрая собачка наша любимая, которую мы очень любим, дорожим ей. Просто наш настоящий друг», — рассказала хозяйка Маруси Майя Киселева.

Пока корги встречала своих коллег со всех регионов России, дети и взрослые осмотрели пожарно-спасательную технику и ручные инструменты. Ими пользуются сотрудники МЧС из аварийно-спасательного отряда городского округа Щелково «Центр гражданской защиты».

«Случаев очень много разных. И в ДТП, и техногенного характера. Взрывы здания были, пожары, обрушения. В частности, мужчины рыли колодец — заваливает, неоднократно было. Приходилось извлекать», — отметил старший смены спасателей Евгений Сопрыкин.

Также спасатели провели показательные выступления. Специалисты отработали ситуацию по спасению водителя, попавшего в аварию, вытащили пострадавшего из пожара в высотке. А служебные собаки, которых привели кинологи, искали запрещенные вещества и оружие.

«Случаи бывают и постоянно, часто. Задерживаем, провозы есть. Защищаем границу и экономические интересы России», — пояснил кинолог Данияр Адылбеков.

Школьники, которые в будущем мечтают стать спасателями, попробовали себя в этой профессии. В полной амуниции ребята разрезали арматуру, поднимали бетонные плиты, чтобы из-под завалов вытащить условного пострадавшего. А еще они проходили полосу препятствий, тренировались быстро подходить и оказывать первую помощь.

Помимо этого, ученики поучаствовали в конкурсе рисунков «Спасать всегда, спасать везде и людям помогать в беде».

«Мы делаем не для того, чтобы кого-то удивить, а для того, чтобы просто с молоком матери люди понимали, что пожар — это опасно. Бывают разные сложные ситуации в жизни. К сожалению, 90% всех пожаров, которые возникают, по неосмотрительности людей», — сказал директор Центра гражданской защиты населения в Щелкове Леонид Киселев.

За мастерством спасателей наблюдали более 200 человек.