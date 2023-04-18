Подмосковье 18 апреля 2023, 09:28 Центр гражданской защиты населения провел день открытых дверей в Щелкове

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Центр гражданской защиты населения провел день открытых дверей в Щелкове. Более 300 человек наблюдали за показательными выступлениями спасателей на арене универсального спортивного комплекса «Подмосковье».

Мероприятие было посвящено 105-летию образования Советской пожарной охраны. Гостей праздника встречала корги Маруся и более 100 участников корги-отряда из разных уголков России.

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Спасатели провели показательные выступления. Они искали человека под завалами и спасали зажатого в автомобиле человека. Затем спасатели провели эстафету, а кинологи из Федеральной таможенной службы продемонстрировали навыки своих подопечных. Служебные собаки искали взрывчатку, незадекларированные денежные средства и выполняли команды кинологов.

«Мы уже не в первый год проводим этот праздник. Наши спасатели — лучшие. Занимают всегда в соревнованиях первые места», — рассказал заместитель главы по территориальной безопасности городского округа Щелково Виктор Семин.

Лучших спасателей наградили грамотами и дипломами. Директор центра Гражданской защиты населения в Щелкове Леонид Киселев отметил, что работа спасателем — это особый образ жизни.

Участники праздника также посмотрели забег корги-отряда и выставку пожарно-спасательной техники, которой пользуются сотрудники МЧС из щелковского Центра гражданской защиты.

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