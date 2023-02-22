22 февраля 2023, 17:44
Центр города благоустроят в Пушкино в 2023 году
Поиск подрядчика на благоустройство центра Пушкино стартовал в Подмосковье. Закупку опубликовал комитет по конкурентной политике региона на портале ЕАСУЗ.
Подрядчик благоустроит три участка центральной части города. Это Советская площадь, Московский проспект от привокзальной площади до улицы Чехова и сквер у ЗАГСа.
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Советскую площадь полностью модернизируют и оформят в современном стиле. Там появится фонтан, а площадь перед торговым центром увеличат.
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Благоустройство проведут по госпрограмме Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов. Работы планируют завершить в 2023 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Пушкино
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