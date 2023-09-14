Подмосковье 14 сентября 2023, 17:00 Центр геномной селекции в Домодедове вошел в список достижений России Телеканал «360»

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В центре геномной селекции «Мираторг» по капле крови могут оценить качество животного или его продуктивность, а также определить генетические заболевания и чистопородность. Так, предприятие помогает фермерам выбрать правильный скот, с которым нужно работать.

Директор по генетике АПХ «Мираторг» Николай Елаткин отметил, что прогнозы по продуктивности животного можно делать, не дожидаясь пока оно вырастет.

Вся эта информация позволяет размножать именно те породы, которые принесут больше качественного молока. При таком анализе и оценке животных в стаде с каждым разом будет прибавляться все больше «чистого продукта».

Центр геномной селекции «Мираторга» входит в мировой топ-10 по производительности. Он также стал достижением России и Московской области — центр можно найти на сайте «Достижения.РФ».

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