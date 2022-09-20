Центр города благоустроят во Фрязине к концу сентября | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 15:36 Поделиться Telegram

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Viber Центр города благоустроят во Фрязине к концу сентября

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Благоустройство улиц Дудкина и Комсомольской завершают во Фрязине. Полностью работы завершат к концу сентября, сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

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Глава ведомства Михаил Хайкин напомнил, что благоустройство началось в прошлом году. Основную часть работ уже завершили. Так, преобразилась площадь перед Дворцом культуры «Исток», на которой будут проводить массовые мероприятия. Там заменили плитку, обустроили лестницы и пандусы, установили скамейки и урны, построили амфитеатр и провели озеленение.

Благоустройство также затронуло улицы Комсомольскую и Дудкина. Там оборудовали пешеходные дорожки, установили скамейки, урны и теневые навесы и стойки с розетками. Позже там появятся качели и деревянный настил, который станет площадкой для танцев и занятий йогой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил Звенигород после благоустройства исторического центра и поздравил жителей с 870-летием города.

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