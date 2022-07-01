Центр единоборств в Шаховской отремонтируют досрочно

Круглый стол по вопросам развития спорта состоялся в Шаховской. Администрация местного спорткомплекса обратилась за помощью со смещением сроков капитального ремонта. Депутат Госдумы Алла Полякова пообещала взять ситуацию на контроль.

Спортивные проблемы местных жителей выслушали министр спорта области Дмитрий Абаренов, депутат Госдумы Алла Полякова и глава городского округа Шаховская Замир Гаджиев.

Одной из тем обсуждения стал капитальный ремонт местного спорткомплекса единоборств, намеченный на 2024 год. По словам администрации учреждения, крыша здания протекает, стены поражены грибком, в плохом состоянии находится проводка и освещение. Тренеры боятся, что здание придет в негодность раньше, чего нельзя допустить, ведь в секциях занимаются более 240 юных спортсменов. Сроки ремонта попросили сдвинуть на 2023 год.

«Юные жители и их родители очень ждут обновления комплекса. Вместе с министром физической культуры и спорта региона Дмитрием Абареновым возьмем этот вопрос под свой контроль и постараемся скорректировать сроки капитального ремонта», — рассказала Алла Полякова.

Также на встрече обсудили заработную плату работников спорта. Тренеры отметили, что низкий уровень оплаты труда — одна из главных причин, по которым учреждения теряют квалифицированные кадры.

«Безусловно, зарплата тренеров должна быть достойной, тем более они воспитывают наше будущее поколение. Почти все международные соревнования на территории Российской Федерации отменены, освободившиеся средства направлены на поддержку российского спорта в регионах, на строительство новых объектов», — заключила Алла Полякова.

Депутат отметила важность развития детского спорта и пообещала обработать все обращения тренеров, связанные с поддержкой молодежного спорта, с министерством.