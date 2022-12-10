Эксклюзив 10 декабря 2022, 10:05 Центр «Доброго дела» в Донецке приготовил новогодние подарки детям военнослужащих Новогодние подарки детям военнослужащих приготовили в центре «Доброго дела» в Донецке Телеканал «360»

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Коробки с теплой детской одеждой и обувью, игрушками, сладостями и настольными играми приехали в центр «Доброе дело» в Донецке. Здесь сотрудники соберут специальные наборы и отвезут детям военнослужащих, защищающих города Донбасса.

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Работающие в центре «Доброе дело» тоже решили создать для себя новогоднее настроение и нарядили праздничную елку. Молодые мужчины в камуфляже украсили новогоднее дерево мишурой и игрушками.

Максим обычно собирает грузы гуманитарной помощи для военных, медиков и мирного населения. В этот раз он занимается фасовкой детских вещей. Молодой человек отметил, что новый груз внес в работу разнообразие.

«Детям будет приятно. Меньше на улицу будут выходить, теперь им есть чем заняться», — подчеркнул он, упаковывая настольные игры.

Отвечая на вопрос, какое желание он загадает на Новый год, Максим ответил сразу.

«Окончание боев. Чтобы все это закончилось спустя девять лет. Это уже очень надоело. Мне было 11, когда все это началось», — признался он.

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Максим подчеркнул, что раньше тоже получал подарки от взрослых, а теперь собирает новогодние наборы для детей, которые мирную жизнь в Донецке не застали. Теплая обувь, зимние костюмы, книжки, канцелярия, мягкие игрушки и сладости — каждый работающий на складе представляет, кому достанется собранная им коробка.

«Отличная кофта. Достанется красивой девочке. Пусть будет с хвостиками. Маше, Оксане или Тане. Хороший будет подарок к новогодним сладостям», — заявила координатор гуманитарного направления Народной милиции Донецкой Народной Республики Татьяна Бутрина.

Телеканал «360»

Все собранные наборы отправят в воинские части к детям военнослужащих. По словам Бутриной, теплые вещи сейчас детям необходимы. В республике морозно, и для прогулок нужны теплые вещи.

«Детство никто не отменял. Как бы нам ни запрещали, мы все время проводили на улице», — вспомнила Татьяна.

Телеканал «360»

Собранную партию коробок погрузили в первую машину.

Командир отдельного противотанкового взвода «Русь» Иван Алифиров рассказал, что у его бойцов 180 детей.

«Распределим по возрасту, по роду занятий и детям все отдадим», — подчеркнул он.

Сами военные подарков на Новый год не ждут, но загадывают желания, чтобы поскорей увидеть близких и наступило мирное время.