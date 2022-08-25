Центр для лечения патологий почек построили в Сергиевом Посаде

Гемодиализный центр, рассчитанный на прием 120 пациентов в день, готов к приему первых пациентов в Сергиевом Посаде. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Московской области.

В медицинском учреждении лечить пациентов с почечной недостаточностью будут с помощью современных аппаратов «искусственной почки». В штате центра опытные врачи-нефрологи и медицинские сестры. Они будут работать в три смены и смогут оказывать помощь 120 пациентам в день. Центр гемодиализа уже создал 40 рабочих мест в Сергиевом Посаде.

Здравоохранение продолжает развиваться в Подмосковье. Здесь строятся новые больницы, ремонтируются поликлиники, появляются новые ФАПы. Для привлечения квалифицированных врачей в области действуют меры поддержки, о которых напомнил губернатор Андрей Воробьев.

Здания гемодиализа в Сергиевом Посаде построило ООО «Инстройрегион». Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. С его помощью был пройдет путь получения необходимых документов, разрешений и согласований. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно по адресу электронной почты css@mosreg.ru.