Подмосковье 09 марта 2023, 10:16 Центр для лечения грыж и других патологий живота открыли в Подмосковье

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В Подмосковье заработал первый в регионе Центр реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. Он открылся на базе больницы в Воскресенске. Там будут проводить операции пациентам с грыжами и другими патологиями.

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Отдельным направлением работы центра станет хирургия торса у тех, кто перенес бариатрические операции. Вмешательства будут проводить в том числе лапароскопическим методом — через небольшие проколы.

Зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что врачи из больницы Воскресенска имеют большой опыт проведения таких операций. Благодаря их навыкам было принято решение открыть профильный центр.

«За год в нем планируется проводить порядка 500 операций по лечению грыж пациентам из различных округов Подмосковья и регионов РФ, в том числе с самыми сложными формами заболевания», — сказала она.

Центр оснастили современным оборудованием, а врачи владеют разными методиками реконструктивной хирургии. Также медики Воскресенска будут проводить мастер-классы для коллег из других регионов России. С начала года обучение прошли 40 врачей.

Получить помощь в центре пациенты смогут по полису ОМС, направление будет выдавать лечащий врач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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