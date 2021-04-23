Центр для испытания авиационных двигателей газифицировали в Дубне

Промышленный комплекс для испытания авиационных двигателей газифицировали в Дубне. Там их тестируют и ремонтируют.

А после двигатели отправляются к месторождениям природных ресурсов, где работают в качестве автономной электростанции. Работы на площадке выполнили сотрудники «Мособлгаза». Они построили газопровод высокого давления протяженностью 900 метров, чтобы подключить котельную. Газификация научно-технологических, индустриальных парков — одно из профильных направлений работы «Мособлгаза».