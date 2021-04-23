facebook_pixel
    23 апреля 2021, 17:19

    Центр для испытания авиационных двигателей газифицировали в Дубне

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Промышленный комплекс для испытания авиационных двигателей газифицировали в Дубне. Там их тестируют и ремонтируют.

    Центр для испытания авиационных двигателей газифицировали в Дубне | Изображение 1

    А после двигатели отправляются к месторождениям природных ресурсов, где работают в качестве автономной электростанции.

    Работы на площадке выполнили сотрудники «Мособлгаза». Они построили газопровод высокого давления протяженностью 900 метров, чтобы подключить котельную.

    Центр для испытания авиационных двигателей газифицировали в Дубне | Изображение 2

    Газификация научно-технологических, индустриальных парков — одно из профильных направлений работы «Мособлгаза».