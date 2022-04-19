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    19 апреля 2022, 20:05

    Центр диспансеризации построят в Видном

    Анастасия Борискова

    Миноблимущество предоставило в городе Видном Ленинского городского округа в безвозмездное пользование земельный участок площадью 73 667 квадратных метров.

    Центр диспансеризации построят в Видном

    На этой территории будет построен центр диспансеризации «Здоровье Подмосковью». Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

    Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. В центре «Здоровье Подмосковью» ежегодно смогут обследоваться до 22 тысяч человек. Медцентр сможет принимать до 60 посетителей в день. Здесь появятся кабинеты для прохождения двух этапов диспансеризации. Первый этап будет проводить терапевт, а обследоваться по углубленной схеме жители смогут у узких специалистов.

    «Сегодня акцент делается на усилении первичного звена здравоохранения. Кроме центра диспансеризации, еще одна задача этого года, озвученная губернатором Андреем Воробьевым, — строительство станции скорой медицинской помощи в Видном. Также планируется начать строительство поликлиники в ЖК „Пригород Лесное“ и приступить к проектированию поликлиники в Сапронове», — рассказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.