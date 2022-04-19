Центр диспансеризации построят в Видном

Миноблимущество предоставило в городе Видном Ленинского городского округа в безвозмездное пользование земельный участок площадью 73 667 квадратных метров.

На этой территории будет построен центр диспансеризации «Здоровье Подмосковью». Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. В центре «Здоровье Подмосковью» ежегодно смогут обследоваться до 22 тысяч человек. Медцентр сможет принимать до 60 посетителей в день. Здесь появятся кабинеты для прохождения двух этапов диспансеризации. Первый этап будет проводить терапевт, а обследоваться по углубленной схеме жители смогут у узких специалистов.

«Сегодня акцент делается на усилении первичного звена здравоохранения. Кроме центра диспансеризации, еще одна задача этого года, озвученная губернатором Андреем Воробьевым, — строительство станции скорой медицинской помощи в Видном. Также планируется начать строительство поликлиники в ЖК „Пригород Лесное“ и приступить к проектированию поликлиники в Сапронове», — рассказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.