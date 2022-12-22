Подмосковье 22 декабря 2022, 09:47 Центр диспансеризации построили на улице Маршала Бирюзова в Одинцове

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Здание центра диспансеризации, рассчитанное на 60 посещений в смену, построили на улице Маршала Бирюзова в Одинцове. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

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Сейчас рабочие проводят пусконаладку инженерных систем. В здание завозят мебель и оборудование. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца года.

Центр диспансеризации находится рядом с поликлиникой № 1, что позволит разделить потоки больных и здоровых людей. В здании предусмотрены места ожидания и стойки для заполнения документов, просторный холл, комната матери и ребенка, кабинеты терапевта, УЗИ, акушера-гинеколога, прививочная, процедурный и флюорографический кабинеты. Общая площадь постройки составляет 623 квадратных метра.

Строительные работы провели в рамках подмосковной программы «Модернизация первичного звена» и нацпроекта «Здравоохранение».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 56 социальных объектов откроются в регионе в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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