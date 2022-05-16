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    16 мая 2022, 16:53

    Центр диспансеризации появится в Одинцове в 2022 году

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Центр диспансеризации появится в Одинцове. Построят его на улице Маршала Бирюзова.

    Центр диспансеризации появится в Одинцове в 2022 году | Изображение 1

    Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, новый центр получит название «Здоровье Подмосковью».

    Центр диспансеризации будет возведен рядом с существующей поликлиникой

    Наталья Адигамова.

    Открыть учреждение планируют до конца 2022 года. Каждый день проходить обследования смогут до 60 пациентов.

    Диспансеризацию проводят в два этапа. Сначала осмотр нужно пройти у терапевта, а после — у узкопрофильных специалистов.

    «Наш округ выбран в качестве одного из пилотных. Основная задача центра — разгрузить поликлиники и организовать для диспансеризации удобные условия», — сообщил глава округа Андрей Иванов.

    Он подчеркнул, что под учреждение выделили землю. Вместе с тем уже определили подрядчика.

    Ранее стало известно, что более 30 тысяч жителей, перенесших ковид, прошли углубленную диспансеризацию в Подмосковье.