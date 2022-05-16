Центр диспансеризации появится в Одинцове в 2022 году

Центр диспансеризации появится в Одинцове. Построят его на улице Маршала Бирюзова.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, новый центр получит название «Здоровье Подмосковью».

Центр диспансеризации будет возведен рядом с существующей поликлиникой Наталья Адигамова.

Открыть учреждение планируют до конца 2022 года. Каждый день проходить обследования смогут до 60 пациентов.

Диспансеризацию проводят в два этапа. Сначала осмотр нужно пройти у терапевта, а после — у узкопрофильных специалистов.

«Наш округ выбран в качестве одного из пилотных. Основная задача центра — разгрузить поликлиники и организовать для диспансеризации удобные условия», — сообщил глава округа Андрей Иванов.

Он подчеркнул, что под учреждение выделили землю. Вместе с тем уже определили подрядчика.

Ранее стало известно, что более 30 тысяч жителей, перенесших ковид, прошли углубленную диспансеризацию в Подмосковье.