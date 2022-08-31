Центр диагностики с КТ откроют в Звенигороде в сентябре

Жителям Звенигорода больше не придется ехать в Одинцово, чтобы сделать компьютерную томографию. Совсем скоро в местном подразделении Одинцовской областной больницы появится современное оборудование, которое позволит не тратить ценное время на перевозку пациента.

Сейчас в отделении лучевой диагностики ведется капитальный ремонт. Под процедуру компьютерной томографии выделят целое помещение.

«Оборудования такого класса у нас в Звенигороде еще не было. Поэтому, конечно, не только наши пациенты, но и мы тоже рады. Это совсем другой уровень диагностики и большое подспорье всем нашим врачам», — говорит заведующий отделением лучевой диагностики Николай Жариков.

После завершения капитального ремонта в Звенигороде откроется полноценный диагностический центр. Помимо компьютерного томографа в отделении появятся процедурные для проведения колоноскопии и гастроскопии. Также на базе отделения будет работать круглосуточный травмпункт. Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы, монтируются системы медицинских газов. После этого останется лишь оформить входную группу. Открыть отделение планируют в начале сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте старых и строительстве новых объектов здравоохранения в Подмосковье. Также он напомнил о стандартизации стационаров в регионе.