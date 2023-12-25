Подмосковье 25 декабря 2023, 16:34 Центр детских и молодежных инициатив «Шанс» провел праздник в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Новогодняя программа прошла в микрорайоне Катюшки в Лобне. Праздник провели сотрудники Центра детских и молодежных инициатив «Шанс».

Дед Мороз и Снегурочка вместе со своими помощниками подготовили для юных жителей Лобни праздничную программу. Ребята поучаствовали в мастер-классах и играх, написали письма зимнему волшебнику и получили подарки. Также провели показ новогоднего мультфильма и дискотеку.

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Всего в Лобне пройдет 55 новогодних спектаклей в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Кроме того, в парке «Река времени» организуют развлекательные мероприятия для жителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

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