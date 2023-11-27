Подмосковье 27 ноября 2023, 14:28 Центр бесплатной юридической помощи открылся в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Прием жителей провели в открывшемся Центре бесплатной юридической помощи в Химках. Специалисты провели консультации по 15 вопросам, касающимся сферы военного, жилищного и семейного права.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Центр бесплатной юридической помощи в Химках открыли на базе Торгово-промышленной палаты Московской области при участии союза Адвокатской палаты Подмосковья и Ассоциации юристов России.

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«Сегодня к нам обратился военнослужащий по вопросу удочерения совершеннолетнего ребенка. Вопрос сложный и спорный. Для его решения мы обратились к специалистам, работающим в сфере военного права, и уже совместно нашли решение проблемы гражданина. Также мы консультируем людей в онлайн-режиме. Для этого создали Telegram-канал „Симбиозправа“», — рассказал представитель Ассоциации юристов России, президент Центра развития и поддержки предпринимателей Ринат Каримов.

Жителям в новом центре помогают оформлять исковые заявления, жалобы, ходатайства и другие документы. Юристы принимают каждую неделю с 10:00 до 14:00 по пятницам. Центр находится по адресу: проспект Мельникова, 12.

«Считаю, что это большой шаг в общении с жителями. Он позволяет воплотить главный постулат губернатора нашего региона Андрея Воробьева, который гласит о том, что власть работает для каждого человека и уделяет внимание всем, кто в этом нуждается. Мы стараемся всем депутатским корпусом и всеми юридическими объединениями помогать жителям и оказывать ту поддержку, которая им на сегодняшний день необходима», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Центр принимает также и предпринимателей округа. Они могут обратиться за помощью в оформлении документов, получить информацию по изменениям в законах и передать гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о государственных услугах, которые стали доступны в цифровом формате на региональном портале.

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