Подмосковье 08 декабря 2023, 23:47 Центр бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей открыли в Дмитрове Администрация г.о. Дмитров

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Участники специальной военной операции и члены их семей смогут получить квалифицированную юридическую помощь в Центре бесплатных консультаций, который открылся в Дмитрове. Прием будет осуществляться в филиале Фонда «Защитники Отечества».

Соответствующее соглашение об открытии центра подписал замглавы Дмитрова Елена Виноградова и президент Адвокатской палаты Подмосковья Алексей Галоганов.

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«Федеральная палата адвокатов России одна из первых подписала соглашение с Фондом „Защитники Отечества“. В свою очередь, мы подписали соглашение с региональным отделением Фонда, сейчас продолжаем сотрудничество с районами», — рассказал Алексей Галоганов.

Он подчеркнул, что в Дмитрове работают 34 адвоката. Главной задачей является приблизить оказание правовой помощи к месту жительства.

Записаться на консультацию можно по телефонам Центра поддержки семей мобилизованных: +7(926)3718363 и филиала Фонда «Защитники Отечества»: +7(903)1006003. Прием граждан ведется на безвозмездной основе по пятницам каждую неделю с 10:00 до 13:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества». Его сотрудники оказывают помощь военнослужащим и членам их семей.

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