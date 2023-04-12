Подмосковье 12 апреля 2023, 12:35 Центр беспилотных авиационных систем в Жуковском создаст 50 новых рабочих мест ЦКБР

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В Жуковском создадут центр беспилотных авиационных систем. Благодаря этому в наукограде появятся дополнительные 50 рабочих мест.

Ученые Жуковского победили в федеральном конкурсе Министерства науки и высшего образования РФ. Они презентовали проект по развитию и технологическому оснащению производственного центра беспилотных авиационных систем. Его планируют реализовать на базе Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР).

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«Заявка на конкурс была подана в 2023 году, а средства под реализацию проекта-победителя будут предоставлены в 2024 году. Общий объем инвестиций в проект составит 90 миллионов рублей», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, центр будет включать в себя конструкторское бюро, лабораторию обратного инжиниринга, сертификационную лабораторию, учебный центр и другое.

Специалисты уже проработали архитектуру будущего объекта и подобрали площади для размещения оборудования.

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