Центр «Авангард» будет сотрудничать с военкоматами и вузами Москвы и области

Военные комиссариаты Москвы и Подмосковья, Московский педагогический госуниверситет и МГОУ подписали соглашение о сотрудничестве с центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области.

В мероприятии приняли участие первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова, военный комиссар Москвы Виктор Щепилов, врио военного комиссара Московской области Андрей Медчук, и. о. ректора МГОУ Вероника Запалацкая, проректор Московского педагогического государственного университета Татьяна Владимирова и директор АНО «Авангард» Дмитрий Еремейцев.

«Сегодняшнее мероприятие — начало большого пути. Мы впервые будем вести такую масштабную совместную работу. Уже осенью в Подмосковье откроется центр военно-патриотического воспитания „Авангард“ — уникальный проект Московской области, Москвы и Министерства обороны», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

По ее словам, в год на базе центра будут проходить обучение почти 30 тысяч старшеклассников из Москвы и Московской области.

«Уверена, что сотрудничество с военными комиссариатами плодотворно скажется на развитии военно-патриотического воспитания молодежи, а опыт ведущих вузов позволит центру внедрять самые передовые образовательные методики и находить лучшие кадры», — резюмировала Ольга Забралова

Напомним, что идею создания центра военно-патриотического воспитания «Авангард» поддержал президент России Владимир Путин. Его строительство началось осенью прошлого года на территории военно-патриотического парка «Патриот». В торжественной церемонии закладки первого камня в основании центра 10 сентября 2019 года приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.