Подмосковье 24 февраля 2023, 12:39 Центр амбулаторной реабилитации в Дубне продолжит принимать новых пациентов в 2023 году

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Центр амбулаторной медреабилитации с водолечебным комплексом при медико-санитарной части в Дубне открылся в конце прошлого года. Сейчас в медучреждении работают травматолог-ортопед, терапевт и физиотерапевт. Заведение продолжит принимать новых пациентов в 2023 году.

«В центре функционируют кабинет гипербарической оксигенации, кабинет ЛФК, кабинет бесконтактного гидромассажа, водолечебный комплекс, кабинет магнитолечения и светолечения, кабинет vision-терапии, а также кабинет эрготерапии, в котором функционирует уникальная система VR-реабилитации и BOS-терапии», — сообщила замначальника центра Оксана Лекова.

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Реабилитацию проходят пациенты, которые перенесли COVID-19, тяжелые заболевания сосудистой системы, инсульты или травмы. В центре предусмотрели условия для маломобильных граждан.

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«Успешная реабилитация во многом зависит не только от медицинских манипуляций, но и от психологического состояния пациента. Если у человека есть мотивация, будет и результат», — заявила психолог центра Александра Гусарова.

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