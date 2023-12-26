Подмосковье 26 декабря 2023, 13:07 Центр амбулаторной онкопомощи заработал в Ступине Минздрав Московской области

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Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в больнице в Ступине. В медучреждении будут оказывать помощь пациентам с онкозаболеваниями и подозрением на них.

«Сегодня в Подмосковье работает 24 центра амбулаторной онкологической помощи. В каждом пациент может в кратчайшее сроки пройти полный цикл диагностики и получить лечение», — заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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В онкоцентре в Ступине есть все необходимое для оказания квалифицированной помощи пациентам: УЗИ- и рентгенаппараты, КТ, маммограф и другое оборудование. Также в медучреждении обустроили дневной стационар для поведения химиотерапии, рассчитанный на десять коек.

«Ранее пациентам из Ступина и Каширы приходилось ездить в ЦАОПы в другие города или в областной онкодиспансер в Балашихе. Теперь пройти полный спектр диагностики и получить лечение можно будет в нашей больнице», — подчеркнула главный врач Ступинской больницы Светлана Чудакова.

Напомним, для пациентов, состоящих на диспансерном учете, открыта самозапись через региональный портал госуслуг «Здоровье». Записаться также можно по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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