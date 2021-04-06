Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Люберцах

Центр амбулаторной онкологической помощи появился при областной больнице в Люберцах. Здесь врачи будут лечить основной поток людей с раком или подозрением на него. Помощь окажут жителям самого округа, а также Дзержинского, Котельников и Лыткарина.

В новом центре предусмотрели разные виды эндоскопических и ультразвуковых исследований. Также здесь смогут проводить рентгены, компьютерную и магнитно-резонансную томографии.

Будет доступна маммография. Кроме того, врачи смогут делать лабораторные тесты, выполнять функциональную диагностику.

А пациентов, которым необходима противоопухолевая терапия, разместят в стационаре на десять койко-мест. Об этом сообщил главный врач больницы Дмитрий Семенцов.

Больше нет необходимости ехать в другой округ для получения тех или иных услуг по онкологическому профилю Дмитрий Семенцов.

Это поможет сделать онкологическую помощь своевременной более чем для 450 тысяч жителей.

Направление жителей с подозрением на заболевание в ЦАОП дают терапевт и узкопрофильные специалисты в поликлиниках.