Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Химках
Новый центр амбулаторной онкологической помощи появился в Подмосковье. Его открыли в Химках, в поликлинике № 5.
Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, в новом центре примут пациентов с онкологическими заболеваниями и подозрением на них.
Учреждение оснастили современной техникой. Например, там установили приборы для эндоскопии, УЗИ и других форматов обследования.
Важно, чтобы пациенты получали необходимую медицинскую помощь своевременно и рядом с домом
Светлана Стригункова.
Она подчеркнула, что в Подмосковье развивают сеть центров амбулаторной онкологической помощи.
«На этой неделе ЦАОП открылся и во Фрязине», — отметила Стригункова.
В таких учреждениях удастся сдать анализы на онкомаркеры и пройти другие виды лабораторных исследований. Попасть туда можно по направлению от терапевта или другого специалиста поликлиники.
Кроме того, доступна самозапись — она открыта на областном портале госуслуг, доступна по телефону 122 и в инфомате самой поликлиники.