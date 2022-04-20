Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Химках

Новый центр амбулаторной онкологической помощи появился в Подмосковье. Его открыли в Химках, в поликлинике № 5.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, в новом центре примут пациентов с онкологическими заболеваниями и подозрением на них.

Учреждение оснастили современной техникой. Например, там установили приборы для эндоскопии, УЗИ и других форматов обследования.

Важно, чтобы пациенты получали необходимую медицинскую помощь своевременно и рядом с домом Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что в Подмосковье развивают сеть центров амбулаторной онкологической помощи.

«На этой неделе ЦАОП открылся и во Фрязине», — отметила Стригункова.

В таких учреждениях удастся сдать анализы на онкомаркеры и пройти другие виды лабораторных исследований. Попасть туда можно по направлению от терапевта или другого специалиста поликлиники.

Кроме того, доступна самозапись — она открыта на областном портале госуслуг, доступна по телефону 122 и в инфомате самой поликлиники.