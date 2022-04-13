Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Солнечногорске

В солнечногорской поликлинике заработал центр амбулаторной онкологической помощи. В нем есть все необходимое для прохождения полного обследования — КТ, МРТ, рентген, аппараты для гастро-, бронхо- и колоноскопии, УЗИ.

Источник фото: телеканал «360»

Также в центре организовали работу процедурного кабинета и дневного стационара. По словам специалистов, их главная задача — именно диагностика, как для своевременного выявления заболевания, так и для отслеживания состояния пациентов, которые уже проходят лечение.

«По сути, это онкологическая поликлиника, то есть место, где человек сможет в кратчайшие сроки прийти и сконцентрировано пройти все необходимые ему обследования, получить направление на лечение и все необходимые консультации», — рассказал заведующий онкологическим отделением ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница» Евгений Серов.

Источник фото: телеканал «360»

Центр будет работать с понедельника по субботу. Запись плотная, ежедневно посещать местных специалистов здесь планируют порядка 70 человек. Для проведения некоторых обследований будут привлечены лучшие специалисты округа.

Источник фото: телеканал «360»

Современную поликлинику на 350 посещений в смену откроют в селе Ромашково Одинцовского округа в 2023 году. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал на месте строительства медучреждения.