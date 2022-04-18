Центр амбулаторной онкологической помощи открыли во Фрязине

В поликлинике Центральной больницы имени М. В. Гольца во Фрязине открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Пациенты с онкологическими заболеваниями или подозрением на них смогут проходить в центре обследования, получать заключения с диагнозом и проходить лечение. ЦАОП будет принимать до 60 человек в день.

«Мы работаем над развитием онкологической помощи пациентам в регионе — открываем центры амбулаторной онкологической помощи, привлекаем новых специалистов, закупаем оборудование. Сейчас в области работает уже 21 ЦАОП. В них жители могут получать необходимую медицинскую помощь в своем округе. В случае с онкологическими заболеваниями это особенно важно, так как необходимо выявить болезнь в максимально короткие сроки и начать лечение», — сообщила первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Сделать рентген, пройти УЗИ, эндоскопические исследования и маммографию также можно будет в центре амбулаторной онкологической помощи. Кроме этого, при необходимости можно сдать анализ на онкомаркеры и пройти другие виды диагностики. В центре работает дневной стационар, рассчитанный на десять коек.

Пациентка Нина Карташова рассказала о том, что теперь у жителей Фрязина появилась

возможность пройти все необходимые обследования и получить лечение в рамках дневного стационара в одном месте.

«Самое главное, что необходимую медицинскую помощь мы теперь можем получить в нашем округе и не нужно ездить в другие города», — отметила пациентка.

В случае подозрения на онкологическое заболевание врач-терапевт или узкопрофильный специалист поликлиники запишет пациента к врачу-онкологу в ЦАОП. Также открыта самозапись через портал Госуслуг, по телефону 122 или инфомат в поликлинике.