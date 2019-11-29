  • Центр «Активного долголетия» открыли в Лотошине. Станислав Садальский испытал развлечения на себе

    29 ноября 2019, 19:11

    Алена Собкалова, Майя Рыженкова

    Пенсионеры в Лотошине доказали Станиславу Садальскому, что жизнь после пятидесяти только начинается. Актер поучаствовал в открытии там центра «Активного долголетия».
    Центр «Активного долголетия» открыли в Лотошине. Станислав Садальский испытал развлечения на себе | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Актер театра и кино Станислав Садальский убежден, что спорт — это зло.

    «Я ненавижу спорт. Я ни одного долгожителя спортсмена не знаю. Потому что сало — сила, спорт — могила», — сказал Садальский.

    Но пенсионерки в Лотошине доказали актеру обратное. Благодаря программе «Активное долголетие» — местные бабушки каждую неделю занимаются скандинавской ходьбой и чувствуют себя на восемнадцать.

    «Это, вы знаете, не спорт. Это такое — долгожительство», — отметил Станислав Садальский во время занятия.

    Центр «Активного долголетия» открыли в Лотошине. Станислав Садальский испытал развлечения на себе | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Кроме спорта в клубе есть и другие развлечения. Любители интеллектуальных игр выбирают шахматы.

    А Станислав Садальский решил продолжить свою спортивную карьеру и отправился на занятие по лечебной физкультуре.

    Размяв мышцы, пенсионеры отправляются разминать мозги и учиться использовать технологии 21 века себе на пользу.

    Центр «Активного долголетия» открыли в Лотошине. Станислав Садальский испытал развлечения на себе | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Так, благодаря урокам информатики местные бабушки и дедушки смогут даже вести свои странички в соцсетях и общаться, не выходя из дома.

    А для творческих натур в клубе открыли кружок рисования на воде.

    Главный плюс программы «Активное долголетие» — это общение. Ведь возраст — не помеха насыщенной жизни.

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